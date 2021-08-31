Gaziantep'te bir kişi kuyuda ölü bulundu
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir kişi, maden ocağındaki kuyuda ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Emirler Mahallesi'nde yaşayan Mahmut Çelik’e (56) ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Çevrede arama yapan jandarma ekipleri, Çelik'in aracı ve eşyalarının aynı mahallede bulunan, atıl haldeki bir maden ocağı kuyusunun yanında olduğunu belirledi.
Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, yaklaşık 60 metre derinliğinde ve içerisinde su bulunan kuyuda çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Çelik'in cansız bedenine ulaşarak dışarı çıkardı.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik'in cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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