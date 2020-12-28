"Gaziantep’te Covid-19 servisindeki patlama personel yorgunluğundan mı çıktı?"

28 Aralık 2020 Pazartesi, 11:40

TMMOB Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 19 Aralık 2020 tarihinde Gaziantep’teki SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakımındaki patlama sonucu 12 yurttaşın ölümüyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın hastanedeki işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda hala bilgilendirmede bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, koronavirüs servislerinde kullanılan yüksek akımlı oksijen cihazlarının riskleri beraberinde getirdiği hatırlatılarak, Bakanlıktan şu sorulara yanıt istendi:

Bu yangına yol açtığı belirtilen cihaz Türkiye’de nerelerde ve hangi sayıda kullanılmaktadır? Dolayısıyla daha ne kadar hasta ve sağlık çalışanı tehlike altındadır?

Salgının dokuzuncu ayının dolduğu göz önüne alındığında Sağlık Bakanlığı’nın kazadan sadece birkaç gün önce gönderdiği uyarı niteliğindeki yazısı geç kalmış bir yazı değil midir?

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili yazısında belirtilen yangınlar ne zaman ve hangi hastanelerde olmuştur? Bu yangınlar üzerine ilgili cihazı kullanan hastanelerin bilgilendirilmesi ve sorunlu cihazların güvenli cihazlarla değiştirilmesi gerekmez miydi?

‘PERİYODİK KONTROLLER YAPILDI MI?’

Bu sistemlerin bakım ve işletmesi ile periyodik kontrollerinin düzenli yapılması, çalışır ve her an göreve hazır halde olması gerekliliğinden hareketle bakım ve kontrolleri düzenli yapılmakta mıdır? Yangın algılama ve önleme sistemleri çalışmakta mıdır?

Covid-19 servisinde çıkan yangın, cihazın kullanımından mı, personel eksikliğinden mi, personel yorgunluğundan mı kaynaklanmaktadır?

Salgın döneminde başka servislerden yoğun bakımlara aktarılıp görevlendirilenlere bu cihazla ilgili gerekli eğitim verilmiş midir, verilmekte midir?

‘PERSONELİN EĞİTİMİ VAR MI?’

“Hizmet alımı” denilen taşeron personelin mesleki eğitimi var mıdır?

Bu cihazlar üzerinde üretici-ithalatçı firmanın güvenilirliği ve sorumluluğu nedir?

Bakanlığın yazısında da belirtildiği gibi ciddi riskler barındıran bu cihazla ilgili geçtiğimiz süreçte başka hastanelerde de yaşanan olumsuzluklar var mıdır?

'MÜHENDİS İSTİHDAM EDİLMELİ'

Kamu veya özel hastanelerindeki doluluk oranları göz önüne alınarak yoğun bakımlarda çalıştırılan sağlık personellerinin sayılarının attırılması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

Toplu kullanıma açık binalar ve özellikle hastanelerde tesisatların işletilmesinden sorumlu, hastane tesisatları konusunda uzman en az bir makina mühendisi istihdam edilmelidir.

Teknik personel dahil hastanelerde çalışan bütün personelin başta iş güvenliği olmak üzere eğitimli olması gerekmektedir.

Tüm hastaneler acilen ilgili meslek odaları tarafından denetlenmeli, denetimlerde eksiklikleri tespit edilen hastanelerin iyileştirme çalışmaları planlı bir şekilde süratle yapılmalıdır.

Özelleştirme, serbestleştirme politikalarının bir parçası olan hastane hizmetlerinin taşeronlaştırılması uygulamasından vazgeçilmeli; sağlık sistemi kamucu sağlık ve güvenlik kurallarına göre yeniden düzenlenmelidir.