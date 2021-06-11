Tuzla Belediyesi'nin bank ve piknik masası alım işi eski AKP Tuzla ilçe başkanı Suat Durak'ın şirketine verildi

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

AKP’li belediyelerce, adrese teslim ihale yöntemi olarak bilinen pazarlık usulüyle yapılan ihaleler yandaş isimlere dağıtılmaya devam ediyor.

Son olarak Tuzla Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından geçen 20 Nisan’da “Bank ve piknik masası alımı” ihalesi düzenlendi.

Kapalı usulle yapılan ihaleye yalnızca AKP’nin önceki dönem Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak’ın ortağı olduğu Pusula Mimarlık ve Mühendislik isimli şirket katıldı. 25 Mayıs’ta sonuçlanan ihale, 345 bin TL karşılığında Durak’ın şirketine verildi.

CHP Tuzla Belediyesi Meclis üyesi Rıza Çalasın, belediyesinin 2020 yılı gelir ve giderlerine ilişkin hazırlanan rapora karşı 6 sayfalık “tenkit raporu” düzenlemiş, belediyenin ihalelerini kendi siyasi partisine yakın isimlere vererek borçları ötelediğini belirtmişti. Çalasın, gelecek dönemlerde belediyenin borçlar nedeniyle hizmet veremeyecek duruma geleceğini de ifade etmişti. Raporda açık ihaleye katılan firma sayısının az olduğu, bazı ihalelere ise aynı kişilere ait firmaların katılarak rekabet ortamı olmadan fiyat belirlenmesinin kamu zararına sebebiyet verdiği de ifade edilmişti.