Geciken suçiçeği aşılarının cezası doktor ve hemşirelere kesildi

02 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye genelinde sağlık ocaklarına geç gönderilen suçiçeği aşısı için hemşire ve doktorlara “neden aşıyı geç vurdun” cezası verildi. 650 TL ile 1500 TL arasında performansa dayalı ücret kesintisine uğrayan sağlık çalışanları, “Sağlık Bakanlığı, suçiçeği aşılarını zamanında göndermiyor. Aşı olmadığı için bizler üç kez vatandaşa aşı vurmayı erteliyoruz ve aşı takvimi gecikiyor. Gelmeyen aşıyı vurmayınca bizden ücret kesiliyor” diyerek tepki gösterdi.

OLMAYAN AŞI...

Sorunların her geçen gün artarak kartopu gibi büyüdüğünü ifade eden Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, kişi sayısına göre yetersiz gelen aşıların faturasının aile hekimi ve hemşirelere kesildiğini ifade etti.

Doğruyol, “Mesela 2020 yılı eylül, ekim, kasım, aralık ve 2021 yılı ocak, şubat aylarında verilmeyen suçiçeği aşısının mart, nisan, mayıs aylarında kısıtlı miktarda verilmiş olmasının faturasını sağlık çalışanları çekiyor” dedi.

Doğruyol, “Olmayan aşının nesini erteliyoruz? Aile hekimlerimiz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyor. Aşı gelmeyince üç kez ertelemenin de yeterli olmadığını, bir manasının olmadığını söyledi. Sonuçta aile hekimi ve hemşiresinden kaynaklanmayan eksiklik ve aksaklıkların da cezası ekonomik olarak aile hekimi ve hemşirelerine kesiliyor. Bu doğru bir uygulama değil. Sağlık çalışanları burada sorumlu değildir” diye konuştu.