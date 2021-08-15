Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a

15 Ağustos 2021 Pazar, 16:30

Galatasaray geçen sezonun ikinci yarısında Benfica’dan kiraladığı Gedson Fernandes’i yeniden kadrosuna katmak için Benfica ile temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Portekiz ekibinin maçlarında çok az forma şansı bulan 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’a gitmek istediğini kulüp yöneticilerine ve teknik direktör Jorge Jesus’a geçen hafta iletti. İlk etaptaki kiralama isteği kabul görmeyen Sarı-Kırmızılılar, Burak Elmas başkanlığındaki yönetimin yeni transfer stratejisi doğrultusunda, Portekizli futbolcuyu bonservisiyle alabilmek adına vadelere yayılan ödeme planını içeren teklifini Benfica’ya sundu. Buna göre transferin toplam maliyeti bazı bonuslarla birlikte 10 milyon Avro’yu bulacak. Galatasaray, Benfica’ya bu sezon 2 milyon Avro ödemeyi teklif etti. Cim-Bom, 8 milyon Avro’yu bulan bonservis bedelinin kalan kısmını ise 4 veya 5 taksitle Portekiz kulübüne vermeyi taahhüt etti.

24 AĞUSTOS BEKLEYİŞİ

Bir süredir devam eden inadı kırılan Benfica, Galatasaray’ın yaptığı son teklifi düşünmek için süre istedi. Portekiz kulübü, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda 18 ve 24 Ağustos’ta PSV Eindhoven’la kritik iki maça çıkacak. Teknik direktör Jesus’un bu iki maçta Gedson’un takımda olması gerektiğini belirtti. Benfica’da geçici başkanlık görevini üstlenen Rui Costa’nın ağustos ayının son haftasında Sarı-Kırmızılıların, Gedson konusundaki teklifine yanıt vereceği öğrenildi. Portekiz ekibiyle sezon başı hazırlık kampına katılan ve antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki oyuncunun fiziksel durumunun iyi seviyede olduğu öğrenildi. Bu nedenle Galatasaray, Benfica ile uzlaşma sağlarsa Fernandes’in ay sonu takıma katılmasında bir sakınca görmüyor. Kulüpler anlaşırsa, Sarı-Kırmızılıların, 5 yıllık kontrat imzalayacağı Gedson Fernandes’in serbest kalma bedelini 25-30 milyon Avro seviyesinde tutacağı öğrenildi.