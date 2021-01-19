Gelecek Partili Özcan'dan Bahçeli'ye: Mafyatik bir tutumla kişisel hesabını görmekte

19 Ocak 2021 Salı, 20:43

Gelecek Partisi Sözcüsü Özcan, parti genel merkezinde yaptığı video açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi eleştirdi. Özcan, "Bunlar ancak bir gün siyasi partileri diğer gün gazetecileri tehdit ederek, sokakta insanlara saldırarak, milleti terörize ederek var olabilirler. Bunların varlık nedeni siyasal şiddettir" diye konuştu.

Özcan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

“MAFYA- SİYASET İLİŞKİSİ: Meclis’te ve milletin önünde meşru bir şekilde siyaset yapmaktan aciz hale gelenler, ülkemizi kaosa sürükleyecek tehlikeli provokasyonların peşine düşmektedirler. Herhangi bir ciddi hukuk devletinde bu adımlar suçtur. Herhangi bir demokraside bu tavırlar şiddete açık davettir. Mafya-siyaset ilişkilerinin ülkemiz için oluşturduğu maliyetler milletimizin hafızasında canlılığını korumaktadır. Siyasi partileri hedefe koyan, gazetecileri tehdit eden, sokaklara şiddet salan ve siyaseti kriminalize eden yaklaşımın asıl hedefi de sorumlusu da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’dir. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücünü kullanmakta, iktidar içindeki konumunu kullanarak mafyatik bir tutumla kişisel hesabını görmekte, ülkeyi ateşe atmaktadır.

TAM ANLAMIYLA ACİZLİK: Namuslu, haysiyetli, cesur, hakikatleri yazmaktan, dürüstçe gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaktan başka hiçbir derdi olmayan gazete ve gazetecilere karşı geliştirdiği şiddet dili ve hedef gösterme ise tam anlamıyla acizliktir. Cumhurbaşkanı ve AK Parti acilen nasıl bir Türkiye görmek istediğine karar vermelidir. Tehditlerin, kaosun ve şiddetin kol gezdiği bir Türkiye mi, milletin arzuladığı huzurlu bir Türkiye mi?

VARLIK NEDENLERİ SİYASAL ŞİDDET: Bu ülkede milletten başka ev sahibi yoktur. Kendisini ev sahibi zannedenlerin, devletin sahibi zannedenlerin hatta milletin sahibi zannedenlerin kuru gürültüsü kimseyi korkutmasın. Bu mafyatik dilin ve yaklaşımın tek özelliği korkmasıdır. Korktukları için bağırırlar, sağa sola hakaretler savururlar. Korktukları için sağı solu tehdit ederler. Bunlar ancak bir gün siyasi partileri diğer gün gazetecileri tehdit ederek, sokakta insanlara saldırarak, milleti terörize ederek var olabilirler. Bunların varlık nedeni siyasal şiddettir. Yıllarca sokaktan gençleri çektim edasıyla siyaset yapan Sn. Bahçeli sokakları karıştırmaktan ne ummaktadır?

YOL AYRIMI: AK Parti bir an önce bu tehdit diliyle, bu mafya tarzıyla, bu düşman kafasıyla hareket edenlerle ne yapacağına karar vermelidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkenin yüzde 90’ınından fazlasının hayır dediği bu köhne zihniyetle ne yapacağına karar vermelidir. Sn. Erdoğan bir yol ayrımındadır. Ya kendisini ülkenin, devletin ve AK Parti’nin ev sahibi ve efendisi gören bu bölücü ve kindar akla iktidarın anahtarını teslim edecektir ya da Türkiye’nin tekrar bir hukuk devleti ve demokrasi olması için adım atacaktır.

TÜRKİYE'Yİ KÜÇÜLTMEK: Kürtlere ve Kürtçeye sabah akşam hakaret edenler, ‘Serok Ahmet’ diyerek milyonlarca Kürdün diliyle hakaret ettiğini zannedenler millete küfretmektedirler. Sivas’tan öteye gitmeye ne cesareti ne aklı ne de ahlakı olanların tek bir projesi vardır: Türkiye’yi küçültmek. Bunlar Kürtçeye hakaret ederler çünkü vatansever değillerdir. Bunlar sokakta terör estirir çünkü vatansever değillerdir. Bunlar tehdit dilinden başka dil kullanamaz çünkü vatansever değillerdir.”