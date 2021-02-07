Gelecek Partisi’nden Erdoğan'a videolu 'ekonomi' göndermesi
Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi, Takvim Gazetesi’nin manşetine koyduğu yoksulluk haberini alıntılayarak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a göndermede bulundu.
Gelecek Partisi, Takvim Gazetesi’nin bugün manşetine koyduğu yoksulluk haberine ilişkin iktidarı hedef alan bir video yayınladı. Videoda Takvim gazetesinin bugün manşetine koyduğu haber ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tırmanıştadır’ sözleri birleştirildi.
İktidara yakınlığı ile bilinen Takvim Gazetesi’nin manşeti muhalefet ve yurttaşlar tarafından oldukça tepki çekmişti. Manşette yer alan haberde markete gidenlerin fazla harcama yapmamaları için maddeler sıralandı.
''HAYAL ÜRÜNÜ DEĞİL''
Gelecek Partisi hazırladığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir. Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir” ifadelerine yer verdi.
İşte o video:
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
- Boğaziçililer Erdoğan'a açık mektubu değerlendirdi
Video Haberler
- Rambo Okan Abdurrahim Albayrak’a saldırmak istedi
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- Kızına şiddet uygulayan Nurcan Serçe ve eşi tutuklandı
- Eşini 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü
- Koronavirüsü yenen Başkan Böcek, oğluyla yürüyüşe çıktı
- ABD'de dehşete düşüren anlar: 3 ölü
- Boğaziçili öğrenciler için Türk Marşı'nı çaldı
- AKP'li vekil 'rabia'yı unutunca Erdoğan böyle seslendi
- Şanlıurfa'da ele geçirildi! Orta Çağ'dan kalma
- İstanbul Havalimanın'da tarihi paralarla yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Melih Bulu'dan akla ziyan sözler
- Siyasette yeni oyunlar yolda
- Kurulan yeni fakülteler bu işe yarayacak
- Erişim engeli haberi de engellendi
- AKP'li Başkan salonu terk etti
- İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor
- Vali, tepki çeken anmayı böyle savundu
- CHP'den Erdoğan'a Clup House videosu
- İstanbul barajlarında son durum
- Boğaziçililer Erdoğan'a açık mektubu değerlendirdi