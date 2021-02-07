Gelecek Partisi’nden Erdoğan'a videolu 'ekonomi' göndermesi

07 Şubat 2021 Pazar, 20:05

Gelecek Partisi, Takvim Gazetesi’nin bugün manşetine koyduğu yoksulluk haberine ilişkin iktidarı hedef alan bir video yayınladı. Videoda Takvim gazetesinin bugün manşetine koyduğu haber ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tırmanıştadır’ sözleri birleştirildi.

İktidara yakınlığı ile bilinen Takvim Gazetesi’nin manşeti muhalefet ve yurttaşlar tarafından oldukça tepki çekmişti. Manşette yer alan haberde markete gidenlerin fazla harcama yapmamaları için maddeler sıralandı.

''HAYAL ÜRÜNÜ DEĞİL''

Gelecek Partisi hazırladığı video ile ilgili yaptığı açıklamada, ”Az sonra izleyeceğiniz görüntüler hayal ürünü değil, her gün yaşanmakta olan bir gerçekliktir. Kişiler ve olaylar kurgu değil, gerçektir” ifadelerine yer verdi.

İşte o video: