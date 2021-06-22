Gelibolu Triatlonu müsilaj nedeniyle iptal edildi

22 Haziran 2021 Salı, 15:57

Türkiye Triatlon Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, deniz dibinde yoğunlaşan müsilaj tespiti üzerine bölgede inceleme yapıldığı belirtilerek, ‘’Gelibolu Triatlonu, Marmara denizini etkisi altına alan müsilaj yoğunluğunun özellikle yarışmanın yapılacağı sahilde sporcu sağlığına tehdit oluşturacak oranda artması nedeniyle iptal edilmiştir. Yarışma için kayıt yaptıran sporculara ödemeleri hafta içi iade edilecektir’’ denildi.

Müsilaj Çanakkale Boğazı'nda bir süredir yoğun bir şekilde görülmeye başlamış, Bozcaada kıyılarına kadar ulaşmıştı.