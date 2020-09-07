Genç şarkıcı Susel, kendi şarkısı “Gitmiştin Baktığımda” ile çıkış yaptı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 17:00

Şarkı, ilk haftasında YouTube’da 300 bin kez dinlendi. İlk duyduğunuz andan itibaren sesiyle dikkat çeken Susel, danslarıyla da kendisinden söz ettirmek istiyor. İlerde yurtdışına açılma hayalleri olan genç isim, müziğini ve kariyer planlarını ilk kez Cumhuriyet Pazar'a anlattı.

Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilisiniz, güzel sanatlar ve müzik eğitiminiz var. Müzik ne ifade ediyor sizin için? Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

Tam ismim Susel Ateş, 21 yaşındayım. Sizin de bahsettiğiniz gibi küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başladım, 7 yaşında şarkıcı olmaya karar verdim ve güzel sanatlar lisesinde müzik eğitimi aldım. Lise bittikten sonra bir arkadaşım vasıtasıyla menajerim Sanem Ersoy Öztürk'le tanıştık ve bu şekilde müzik kariyerime adımımı atmış oldum. Müzik bana kendi benliğimi ifade ediyor, varoluş nedenimi simgeliyor. Her sabah yataktan kalkma sebebim, ruhumun nefesi.

İlk şarkınızın sözü ve bestesi size ait. Bundan sonra da kendinize ait şarkılarla mı devam edeceksiniz? Şarkılarınız genel olarak hangi türde?

Şarkı yazmayı seviyorum. Hazırda ya da hazırlanmayı bekleyen birçok şarkım mevcut. Onlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Onların dışında sizlerle paylaşacağımız, sözleri bana ait olmayan şarkılarımız da yok değil tabii ki. Şarkılarım pop ve alternatif pop türlerinde diyebilirim. Belki gelecek günlerde aramıza farklı türler de katılabilir.

'KENDİME GÜVENİYORUM'

Çoğu müzisyenin “cover” şarkılarla çıkış yaptığını görüyoruz, siz kendinize ait bir şarkıyla çıkış yaptınız. Kendinize güveniyor musunuz bu konuda?

Kendime güveniyorum. Bir konuda kendine güvenemiyorsa insan, yanlış konudadır diye düşünüyorum, ilerlemek için başka bir konuya geçilmesi ya da o konu için deliler gibi çalışılması gerekir. Çünkü yerinde durmak insanın ruhunun da bedeninin de zehri oluyor.

Sanırım bir süre single’larla devam edeceksiniz... Albüm planlarınız var mı? Koronavirüs salgını planlarınızı etkiledi mi?

Evet bir süre daha single'larla ilerleyeceğiz. Sonrası için albüm düşüncelerimiz var. Koronavirüs çıktığında herkese yaptığı gibi bizim de planlarımızı ertelememize sebep oldu. Ama önemli değil, her şey en iyi şekilde nasıl olacaksa o şekilde gelişsin. Ben mutlu olmaya bakıp evrenin düzenine çok karışmıyorum.

İlk şarkınız YouTube’da ilk haftada 300 bin izlenmeyi geçti. Nasıl bir duygu?

Daha dün kimsenin bilmediği, evde mırıldanarak yazdığım bir şarkının bugün YouTube'da 300 bin dinlenmeyi geçmiş olması çok güzel bir duygu. İnsanlara bir parçamı sundum ve onlar da bunu kabul ettiler, içine kendilerinden bir şeyler koydular bekli de. Bu çok güzel bir his.

Hangi müzik aletlerini kullanabiliyorsunuz? Onları da şarkılarınızla birlikte görecek miyiz ilerde?

Lisede çello eğitimi aldım. Belki gelecek projelerimde biraz da olsa kullanabilirim.

Şarkı yazmayı seviyorum. Hazırda ya da hazırlanmayı bekleyen birçok şarkım mevcut. Onlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Onların dışında sizlerle paylaşacağımız, sözleri bana ait olmayan şarkılarımız da yok değil tabii ki. Şarkılarım pop ve alternatif pop türlerinde diyebilirim. Belki gelecek günlerde aramıza farklı türler de katılabilir.

'İLERİDE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İSTİYORUM'

Düşlediğiniz Susel nasıl bir müzisyen? Kendinizi ileride nerede görmek istiyorsunuz?

Düşlediğim Susel müziği ve dansıyla insanların hayatına biraz da olsa değer ve enerji katan, işinde profesyonel ve her gün daha iyi olmak için emek harcayan biri. Kendimi ileride Türkiye'yi temsil eden isimlerin arasında görmek isterim, bunun için çalışıyorum.

Eklemek, söylemek istedikleriniz, sizi takip etmeye başlayan müzikseverlere bir mesajınız var mı?

Ne yaparsan yap bunu birileri görmüyorsa çok bir anlamı olmuyor benim için. Bu yüzden beni takip etmeye başlayan müzikseverlere teşekkür ederim. Gelecek projelerimdeki hedefim, düşlediğim Susel'e şarkılarım ve dansımla her geçen gün daha fazla yaklaşmamı sağlamak. Bunun için çalışıyorum.

SUSEL HAKKINDA...

Susel Ateş 1999 yılında İstanbul’da doğdu. 7 yaşında hayatını şarkıcı olarak geçirmek istediğine karar verdi. Beyonce ve Michael Jackson konserleri izleyerek büyüdüğü için dansa büyük bir ilgisi oluştu. Lady Gaga, Pink ve Rihanna gibi isimleri örnek alarak büyüdü. Lise yıllarında ise rock müziğe başladı. Lisenin ilk yılını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro bölümünde okudu ve ikinci senesinde müzik bölümüne geçti. Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi mezunu olan Susel’in enstrümanı çelloydu. Susel, Selim ve Sanem Öztürk ile tanıştıktan sonra profesyonel kariyerine adım attı.