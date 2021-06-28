Gençlerbirliği taraftar grubu KaraKızıl, Taylan Antalyalı'ya destek oldu

LGBT'yi destekleyen tişört giydiği için sosyal medyada hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya Gençlerbirliği taraftar grubundan destek geldi.

cumhuriyet.com.tr
28 Haziran 2021 Pazartesi, 11:55
Gençlerbirliği taraftar grubu KaraKızıl, Taylan Antalyalı'ya destek oldu
Abone Ol google-news

Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı, sosyal medyada hedef haline geldi.

LGBT'yi desteklediği için hedef gösterilen Antalyalı'ya, Gençlerbirliği taraftar grubu KaraKızıl'dan destek geldi. 

KaraKızıl, sosyal medyada "Yanındayız Taylan" yazan bir paylaşımda bulundu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler