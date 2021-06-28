Gençlerbirliği taraftar grubu KaraKızıl, Taylan Antalyalı'ya destek oldu
LGBT'yi destekleyen tişört giydiği için sosyal medyada hedef gösterilen Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı'ya Gençlerbirliği taraftar grubundan destek geldi.
Üzerinde gökkuşağı renkleri bulunan ve "powered by pride" (gücünü onurdan alan) yazan bir tişörtle paylaşım yapan Galatasaraylı milli futbolcu Taylan Antalyalı, sosyal medyada hedef haline geldi.
LGBT'yi desteklediği için hedef gösterilen Antalyalı'ya, Gençlerbirliği taraftar grubu KaraKızıl'dan destek geldi.
KaraKızıl, sosyal medyada "Yanındayız Taylan" yazan bir paylaşımda bulundu.
Yanindayiz Taylan. @Tantalyali48 pic.twitter.com/34Pqqtk9L7— KaraKızıl G.Birliği (@fckarakizil) June 28, 2021
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