Gençlerbirliği taraftarı, küme düşmenin kaldırılmasını istemiyor

26 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:03

Süper Lig'de sezonu 38 puanla 20. sırada tamamlayarak küme düşen Gençlerbirliği'nde taraftarlar, birçok kulübün küme düşmenin kaldırılması konusunda talepte bulunmasına tepki gösterdi. Kırmızı-siyahlı taraftarlar, siyasi kararlarla ligde kalan bir kulüp olmak istemediklerinin altını çizdi.

Gençlerbirliği Genç Taraftarlar Derneği'nin yayınladığı bildiri şu şekilde:

"Beceriksiz yönetim, menajer oyunları ile kulüplerin içi boşaltıldı. Birileri kendi çıkarları için kulüplerinin yok oluşuna göz yumdu. Şimdi ise rantları eksilmesin diye, 'daha çok gelir gelsin, daha çok yiyelim' dediler. Bu kişiler, küme düşmenin kaldırılmasını istiyorlar. Gençlerbirliği de maalesef bu süreçten geçerek küme düştü.

Biz, Gençlerbirliği taraftarları olarak hak etmediğimiz hiç bir şeyi kabul etmiyoruz! Düştüysek, buna neden olanlarla hesaplaşırız. 1. Lig'de mücadele eder, hakkımızla yeniden Süper Lig'e çıkarız. Bize yakışan da budur!

Gençlerbirliği yönetimi, sakın ha kimseye yalakalık yapmayın, boynumuzu eğdirmeyin. Başkasının da hakkını yemeyin! Kendi hatalarınızı örtmek için bu yola başvurmayın! Küme düşme kaldırılmasın!"

ALKARALAR: "KULÜPTEN DEFOLUN GİDİN"

Alkaralar tribün grubu, lig oynanırken yayınladığı "Küme düşme kaldırılmasın!" başlıklı bildiriyle kulüp yönetimine tepki göstermişti:

"Gençlerbirliğimiz, sezonun bitimine 4 hafta kala, topladığı 35 puanla ligin 20. sırasında yer alıyor. Matematiksel olarak lige tutunma umutlarımız devam ettiği sürece, taraftarlar olarak her maçı heyecanla ve elbette kaygıyla beklemeye devam edeceğiz. Ancak, bu yolun sonu kötü de bitse ve GençIerbirliği'nin güzel ismi sene sonunda puan durumunun en altındaki 4 takım arasında da yer alsa, Gençlerbirliği taraftarları olarak bir beklentimiz var: 'fair play', yani adil oyun! Yani düşmenin kaldırılmamasını, maç başladıktan sonra oyunun kurallarının değiştirilmemesini, hak edenin, sezon başında koyulan kurallara göre düşmesini istiyoruz! Sportif olarak küme düşmüş ama siyasi kararlarla ve çeşitli kulis faaliyetleriyle ligde devam etmesine izin verilmiş bir kulüp olmak istemiyoruz!

Son yıllar ve özellikle son sezon, adına 'kulüp yönetimi' ve 'kulüp başkanı' denen kişiler sayesinde, Gençlerbirliği kimliğini ve camiasını yeterince zedeleyen yıllar oldu. Bu kişilerin, kulübü ve takımı soktukları bu rezil durumun üstüne bir de tüy dikercesine, olası bir küme düşmenin kaldırılması kararını, kulüpteki kendi bekaları için son bir kurtuluş yolu olarak gördüklerine, böyle bir kararı dört gözle beklediklerine de eminiz. Gençlerbirliği'ni sportif olarak küme düşürürken, bir de geçmişte başka kulüplerin yaptığı gibi ahlaksız küme düşme taleplerini dillendirerek ve iktidar yalayıcılığı yaparak Gençlerbirliği camiasını ve kimliğini de küme düşürmeyin.

Defolun gidin artık bu kulüpten, gerçek Gençlerbirliklilerin bu kulübü yönetmesine izin verin. Süper Lig'de, bir alt ligde, ya da amatör ligde! Bırakın, Gençlerbirliği onuruyla yaşasın."