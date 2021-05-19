Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel kurul ertelendi
Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Gençlerbirliği'nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ertelendi.
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın Mayıs 2021 tarih ve 89780865-153 sayılı genelgesi nedeniyle 3-10 Haziran 2021 tarihlerine ertelendiği açıklandı. Ertelenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı 3 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Emniyet Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, No:6 06560 Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan Gençlerbirliği Spor Kulübü İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacağı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada "İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10 Haziran 2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da aynı adreste yapılacak olup, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir" denildi.
Video Haberler
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
- Bayrak taşıyan öğrenci tansiyonu düşünce fenalaştı
- Kırmızı beyaza bürünen Maslak havadan görüntülendi
- Uçak kanadında 19 Mayıs zeybeği
- Kaldırımda bulduğu çeki sahibine ulaştırdı
- İstanbul’da korkunç cinayet
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı
- Keçi çoban köpeğine kafa tutarsa...
- İBB'nin 19 Mayıs gösterisi videosuna beğeni yağdı
- Mustafa Sarıgül'den 'anket' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması
- Diploma tartışmasında yeni gelişme
- Diyarbakır'da askeri üsse saldırı
- Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü
- Özışık'tan, herkes uyurken açıklama!
- Eski İçişleri Bakanı'ndan Meclis'te itiraf gibi açıklama
- YÖK düzenlemesi! Asgari puan şartı 85'e yükseltildi
- Genelgeleri eleştiren savcı hakkında karar
- Cumhur İttifakı'nın üçüncü ortağı ortaya çıktı