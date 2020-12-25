Gençlik ve Spor Bakanlığı sınavı tartışma yarattı, personel itiraza hazırlanıyor

25 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Yazılıda yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen personel itiraza hazırlanıyor. Bakanlığın 25 Temmuz’da yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlar için sözlü sınav yapıldı.

Sınav sonuçları 21 Aralık’ta açıklandı. Türkiye KamuSen’e bağlı Türk Büro-Sen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, sınav sonuçları açıklanmış olsa da mülakat sonucuna göre kazananların listesinin yayımlanmadığına dikkat çekti.

Sendika, “Mülakat puanlarının hakkaniyete aykırı olarak verildiği yönünde kanaat oluşturmuştur” dedi. Sendika, sınavın objektifliği konusunda personelin şüpheye düşmemesi için yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ayrıntılı yer aldığı listenin yayımlanmasının şeffaflık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Türk Büro-Sen’den alınan bilgiye göre mülakata toplam1341 kişi girdi. Sınavın ardından sendikaya üyelerinden çok sayıda başvuru geldi.

Örneğin yazılıda 90-95 alan bazı personele, sözlüde 60 verildiği, yazılıda 60 alan bazı personelin de sözlüde 95 aldığı iddiaları dile getirildi. Bu nedenle de yazılıda yüksek puan aldığı halde sözlüde daha düşük alan bazı personelin elendiği iddialar arasında yer aldı.