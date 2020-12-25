Gençlik ve Spor Bakanlığı sınavı tartışma yarattı, personel itiraza hazırlanıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarını kazanan kişilere ait tüm listeyi ayrıntılı olarak yayımlamaması tartışma yarattı.
Yazılıda yüksek puan aldığı halde mülakatta elenen personel itiraza hazırlanıyor. Bakanlığın 25 Temmuz’da yaptığı görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlar için sözlü sınav yapıldı.
Sınav sonuçları 21 Aralık’ta açıklandı. Türkiye KamuSen’e bağlı Türk Büro-Sen, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, sınav sonuçları açıklanmış olsa da mülakat sonucuna göre kazananların listesinin yayımlanmadığına dikkat çekti.
Sendika, “Mülakat puanlarının hakkaniyete aykırı olarak verildiği yönünde kanaat oluşturmuştur” dedi. Sendika, sınavın objektifliği konusunda personelin şüpheye düşmemesi için yazılı ve sözlü sınav sonuçlarının ayrıntılı yer aldığı listenin yayımlanmasının şeffaflık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
Türk Büro-Sen’den alınan bilgiye göre mülakata toplam1341 kişi girdi. Sınavın ardından sendikaya üyelerinden çok sayıda başvuru geldi.
Örneğin yazılıda 90-95 alan bazı personele, sözlüde 60 verildiği, yazılıda 60 alan bazı personelin de sözlüde 95 aldığı iddiaları dile getirildi. Bu nedenle de yazılıda yüksek puan aldığı halde sözlüde daha düşük alan bazı personelin elendiği iddialar arasında yer aldı.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber
Video Haberler
- Erdoğan'ın hocası yaşamını yitirdi
- İki gezegenin yakınlaşması böyle kayıt altına alındı
- HDP'li Gergerlioğlu’ndan Soylu’ya yanıt
- Bekir Coşkun'un adı Buca'da ölümsüzleşecek
- AKP'li Çelik'ten o görüntüye açıklama
- Mehmet Metiner, Ebubekir Sofuoğlu'nu savundu
- Tuncay Özkan: Çıplak aramayla orada tanıştım
- CHP'li Bakan'dan yüz yüze sınavlar iptal edilsin çağrısı
- Fatih Portakal'dan Erdoğan'a 'Demirtaş' yanıtı
- Aleyna Çakır'ın katil zanlısından ölüm tehdidi
En Çok Okunan Haberler
- Soylu’dan AİHM’in Demirtaş kararına ilişkin açıklama
- Bahçeli'nin çağrısına Akşener'den 'ev' yanıtı
- Demirtaş'tan yeni açıklama
- Kar yağışı sonrası Mansur Yavaş'tan özür mesajı
- İmamoğlu: Akit bir gazete değildir
- MHP Genel Merkezi'nde ittifakı sarsacak görüntüler
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Koca, koronavirüs aşısının geleceği tarihi açıkladı
- CHP'li Özkoç, Soylu’ya sert sözlerle yanıt verdi
- Yeneroğlu'ndan Soylu'ya: Kendi mevzuatından bihaber