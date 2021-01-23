‘Genco’ ENKA Sanat’ın gurur projesi

23 Ocak 2021 Cumartesi, 13:04

Fotoğraf: Gökhan Çelem

Türkiye’nin kültür sanat alanında en deneyimli kurumlarından biri olan ENKA Sanat 30 yılı aşkın bir süredir hayatımızda artık. Pandemi ile birlikte ister istemez dönüşen kültür sanat hayatımızla ilgili ENKA Sanat’ın Direktörü Gül Mimaroğlu ile bir söyleşi yapalım ve yakın dönemde nasıl bir iklimin bizi beklediğini biraz olsun anlayalım istedik. Tabii ki hepimizi heyecanlandıran Genco Erkal belgeselini de konuştuk.

ENKA Sanat’ın Direktörü Gül Mimaroğlu / Fotoğraf: Gökhan Çelem

Öncelikle ENKA Sanat’ın 2020 pandemisiyle birlikte başlayan süreci nasıl karşıladığını sormak istiyorum. Birçok etkinlik ya iptal edildi ya da çevrimiçi olarak yapıldı. Siz hangisini tercih ettiniz?

Mart ayında salgının küresel bir sağlık sorunu haline gelmesinin ardından ülke çapında alınan önemleri gözlemleyerek, en kısa sürede hem sanatçılarımızı, hem de izleyicilerimizi riske atmamak adına tüm etkinliklerimizi tedbir amacıyla ertelediğimizi duyurduk.

Yaşadığımız bu sıra dışı süreçte kültür sanatı ve etrafındaki tüm unsurları sanatsever ile buluşturmak için çalışmalara başladık ve öncelikle online içerikler üretmek için harekete geçtik. Bu çalışmalarla hedefimiz hem sanatı ve sanatçıyı desteklemek, hem de sanatseverlerin zor günlerinde yanında olarak sanatın iyileştirici gücünden ilham almalarını sağlamaktı. Bu süreçte, sanatın her dalından en güncel örnekleri #sanatabağlan etiketi altında dijital platformlarımıza taşırken, tiyatronun dünü, bugünü ve geleceğinin konuşulduğu, kimi usta kimi genç tiyatro sanatçılarımızın katıldığı canlı yayınlar gerçekleştirdik. Ayrıca kurumumuzun etkinlik arşivini youtube kanalımıza taşıdık. Düzenlediğimiz geçmiş dönem etkinliklerinden kayıtları sosyal medya hesaplarımıza taşıyarak bir nevi dijital müzik arşivi oluşturmuş olduk. Ayrıca sanatçılarımız sosyal medya hesaplarımızdan bizler için online söyleşi ve konserler düzenledi.

2020 her gün yeni bir şeyler öğrendiğimiz, değişimlere açık bir yıl oldu. Yeni fikirlerin, yeni üretim formlarının, yeni sunuş biçimlerinin ve modellerin kültür sanat hayatına yön verdiği, bu doğrultuda çözümlerin bulunduğu bir dönemi de beraberinde getirdi. Biz de bu doğrultuda, yılın devamında sektörün öncü kurumlarıyla bir arada hayata geçirdiğimiz çeşitli proje ve hibrit etkinliklere odaklandık.

Bu durumun daha ne kadar süreceğini öngörüyorsunuz?

Pandemi ile mücadelede önemli adımlar atılıyor, ancak sosyal mesafe kurallarının ne zaman kalkacağını öngörmek pek de mümkün değil. Bu süreçte yaşadığımız deneyimler bize gösterdi ki, fiziki etkinliklerle izleyiciyle etkileşimi destekleyen çevrim içi projeler yan yana hibrit bir şekilde pandemi sonrasında da hayatımızda olmaya devam edecek. Bu nedenle bir yandan yaz aylarında Açıkhava Tiyatromuzu tekrar kullanabilecek şekilde planlamalar yaparken, çevirim içi veya hibrit projeleri de gündemimizde tutuyoruz.

Bazı işbirlikleri için de fırsat oldu aslında galiba bu salgın, değil mi?

İçinde bulunduğumuz olağan dışı koşullar, sanata ve sanatçılara verilecek her tür desteğin ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Kültür sanat kurumları olarak bizler, sektörün içinde bulunduğu olumsuz koşulların etkilerini azaltabilmek amacıyla pek çok adım attık. Elimizdeki en büyük güç ise dayanışmaydı. BKM, DasDas, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSMile birlikte bu olumsuzlukları aşmaya yönelik çabalarımızı "Ortak Yapım” projesi çatısı altında birleştirdik. Türkiye tiyatrosuna yeni metinler kazandırmak ve bu metinlerin sahneye konmasına destek olmak amacıyla çıktığımız bu yolda, sektörümüzde dayanışma ruhunun canlanmasına da vesile olduğumuza inanıyoruz.

Öte yandan, Türkiye’nin ilk ve tek, alanında en büyük Performans Sanatları Festivali İstanbul Fringe’indijital açılış etkinliğine sponsor olarak, hem alternatif ve yenilikçi işler üreten genç sanatçıların görünürlüğüne hem de bu etkinliğin dünyanın dört bir yanından izleyiciye ulaşmasına katkı sağladık. İKSV’nin düzenlediği ve bu yıl yerli yapımlar gösteri sponsoru olduğumuz, tarihinde ilk kez tiyatro severlere hem fiziki hem de çevrimiçi bir program sunan İstanbul Tiyatro Festivali ile hep birlikte alışılmışın dışında bir festival deneyimi yaşadık. Yine proje destekçisi olduğumuz Barış İçin Müzik Vakfı'nın kuruluşunun 15. yılı vesilesiyle hazırlanan veTürkiye’de ilk kez bir çocuk orkestrası tarafından çevrimiçi olarak icra edilen bir konser olma özelliği taşıyan “Peter ve Kurt” senfonik masalının dijital kanallarla sayısız çocuğa ulaşmasını sağladık.

‘ÇAĞDAŞ, ÜRETEN, SORGULAYAN BİREYLER’

30 yılı aşkın bir deneyimi var ENKA Sanat’ın kültür sanat alanında. Bize biraz kurumunuzun bu konuya nasıl yaklaştığını, kültür sanatla ilgili ilkelerini anlatır mısınız?

ENKA Sanat, 1983 yılında kurulan ENKA Vakfı’nın, kültür sanat alanındaki faaliyetlerini yürütmek üzere kuruldu. Vakfın temel misyonu, spor, eğitim ve kültür sanat ile iç içe bir ortamda, bütünsel yöntemlerle eğitilmiş, çağdaş, üreten, sorgulayan ve potansiyelini ortaya koyan bireyler yetiştirmektir. ENKA Sanat olarak biz de,bu misyondan hareketle, bir yandan kültür ve sanatın sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak öte yandan bu üretimleri başta genç nesiller olmak üzere tüm kesimlere ulaştırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kültür-sanat sahnesindeki yolculuğumuz, 30 yılı aşkın süredir aynı coşku ve heyecanla sanatın tüm dallarına kucak açarak devam ediyor. Sahne sanatları, müzik, sinema, plastik sanatlar gibi farklı sanat dallarından yenilikçi örnekleri sanatseverlerle buluştururken, alanında duayen sanatçıların yanı sıra, genç yeteneklere de kapılarımızı açıyoruz. Ayrıca, kurumlarla geliştirdiğimiz çeşitli iş birlikleri ile sanata katkılarımızı çok yönlü olarak sürdürmeye devam ediyoruz.

Genco Erkal / Fotoğraf: Gökhan Çelem

Önümüzdeki dönemde ne gibi projeler bekliyor sanatseverleri?

Biliyorsunuz, Ortak Yapım projesi ile prodüksiyonunu üstlendiğimiz iki tiyatro oyunu bulunuyor. Bunlardan ilki, projeye davet edilen yazarlar arasında bulunan Firuze Engin'in “Kusursuz Çiftin Harikulade Serüvenleri” adlı oyunu. Açık çağrıya başvuran ve yapılan değerlendirmelerin ardından desteklenecek oyunlar arasında yer alan Gökhan Eraslan’ın “Nuh’un Gemisini Aramak” adlı oyunu ise kurumumuzun desteğini alan ikinci yapım oldu. Bu oyunları 2021 yılında hibrit bir yapıyla izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor, çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.Öte yandan genç müzisyenlere destek amacıyla geliştirdiğimiz yeni bir proje üzerinde de çalışmaya devam ediyoruz.

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru çalışmalarına başlanan, kurumumuzun daimi sanatçılarından, sahnede 60 yılını tamamlayan, Türk tiyatrosunun büyük ustası Genco Erkal’ın hayatını ve sanatını konu alan ve bizim de yapım sponsorluğunu üstlendiğimiz “Genco” adlı belgesel, bu yılın en heyecan verici projeleri arasında yer alıyor.

‘GENCO’ BELGESELİ TEMMUZ’DA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Genco Erkal ile ilgili belgeseli de merak ediyoruz elbette... Hangi aşamada belgesel ve içeriğinde ne gibi detaylar olacak?

ENKA Sanat olarak, ülkemiz tiyatrosuna katkılarımızı sürdürmek, gelecek nesillere ülkemiz tiyatro tarihi alanında önemli bir kaynak bırakabilmek üzere bir süredir üzerinde çalıştığımız “Genco” adlı belgesel, bizi son derece gururlandıran ve heyecanlandıran bir proje.

Yapım sponsorluğunu üstlendiğimiz, senaryosunu Genco Erkal'ın yazdıgˆı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan bu belgeselin, yalnızca bir sanatçının kariyerini değil, Türk tiyatrosunun da önemli ve büyük bir dönemini anı ve anekdotlarla aydınlatacağına inanıyoruz.

Bu proje, kurumumuz ile duayen sanatçı Genco Erkal ve kurucusu olduğu Dostlar Tiyatrosu’nun yaklaşık 25 yıllık köklü birlikteliğine dayanıyor. 1997 yılında“Bir Takım Azizlikler” oyunu ile başlayan bu süreçte, Dostlar Tiyatrosu’nun çok sayıda oyunu düzenli olarak ENKA Sanat salonlarında sahne aldı ve binlerce izleyici ile buluştu. Belgesel ile bu birlikteliği bir adım öteye taşıyoruz.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstleniyor. Çekimlerinin Ocak ayı içinde, kurgusunun ise bahar aylarında tamamlanmasını hedeflediğimiz belgeseli Temmuz 2021’de ENKA Sanat’ta gerçekleştirilecek bir prömiyer gösterimle izleyiciyle buluşturmayı hedefliyoruz.