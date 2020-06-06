George Floyd'un ölümü Türkiye'de de protesto edildi

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:42

ABD’nin Minneapolis kentinde siyah Amerikalı George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrasında başlayan isyana, dünyanın dört bir yanından dayanışma sesleri yükseliyor. Birçok ülkede yükselişe geçen ırkçılığa ve eşitsizliklere karşı isyanın simgesi haline dönüşen George Floyd için adalet isteyenler, dün İstanbul’da bir araya geldi. Eylemlerin adresi, Floyd’un ve diğer tüm siyahları öldüren polislerin yargılanmasını talep eden protestolar için yaptığı açıklamalar ile tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump’ın lisans sahibi olduğu Mecidiyeköy’deki Trump Towers’tı.



Farklı sol ve sosyalist grupların çağrısıyla düzenlenen eylemde,“George Floyd için adalet! ABD halkının mücadelesiyle dayanışma!” pankartı açıldı. “Baskıcı, ırkçı, emperyalist Trump’a hayır”, “Yaşasın uluslararası dayanışma” dövizleri taşındı. Ardından yapıan basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:

“ABD tarihi yayılmacılığın, sömürgeciliğin, ırkçılığın tarihi olduğu kadar bunlara karşı direnen siyahların, azınlıkların, işçi ve emekçi sınıflarının da mücadele tarihidir. Biz bu mücadeleleri kendi mücadelemiz olarak görüyor, emperyalizmin bağrında ortaya çıkan bu büyük isyanı, hepimiz için umut ve esin kaynağı olarak değerlendiriyoruz. (…) Bizler, dünyanın her yerindeki siyahlar ve beyazlar, Kürtler ve Türkler, LGBTİ+’lar, kadınlar, ezilenler, işçiler, göçmenler, kapitalizme karşı hep birlikte mücadele edeceğiz."

YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ! YAŞASIN ENTERNASYONAL DAYANIŞMA!

George Floyd için adalet isyanına dayanışma amacıyla daha önce aralarında İngiltere, Fransa, Bezilya, Kanada, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Brezilya’nın da olduğu bir çok ülkede protestolar düzenlenmişti. Fransa’daki protestoların adresi, 2016 yılında polisin gözaltı sırasında katlettiği Afrika kökenli Adama Traore’nin halen devam eden davasının duruşmasının yapıldığı Paris’teki Adalet Sarayı olmuştu.