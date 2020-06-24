George R.R. Martin'in yeni kitabı 2021'de çıkacak
"Taht Oyunları"nın yazarı George R.R. Martin koronavirüs karantinası sırasında yeni romanı "The Winds of Winter" (Kış Rüzgârları) için verimli bir dönem geçirdiğini söylüyor.
George R.R. Martin sosyal medyada paylaştığı bir blog yazısında "A Song of Ice and Fire" ("Ateşin ve Buzun Dansı") serisinin uzun zamandır beklenen altıncı romanı olan "The Winds of Winter"ı 2021'de bitirmeyi planladığını açıkladı.
Martin "En azından bu izolasyon yazı yazmama yardımcı oldu. Her gün uzun saatler boyunca "The Winds of Winter"ı yazıyorum ve bir hayli ilerleme kaydettim" dedi.
Yine de daha çok yolu olduğunu söyleyen ve devasa bir kitap geleceğini belirten Martin "Bazı günler kötü geçiyor ve moralim düşüyor ama iyi günlerde yeniden yükseliyorum. Sonuç olarak işlerin gidişatından memnunum" açıklamasını yaptı.
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