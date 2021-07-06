Yerel mahkeme, HDP’li Gergerlioğlu için tahliye kararı verdi
HDP, AYM kararı sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.
HDP, AYM kararı sonrası Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildiğini duyurdu.
Milletvekilliği düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi.
HDP’den yapılan açıklamada “Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan’a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Adalet mücadelemiz sonuç verdi. AYM kararı sonrası Milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında tahliye kararı verildi. Milletvekillerimiz, yöneticilerimiz ve partililerimizle Sincan'a vekilimizi karşılamaya gidiyoruz. pic.twitter.com/frigYrT9Aa— HDP (@HDPgenelmerkezi) July 6, 2021
NE OLMUŞTU?
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'nun sosyal medyadan yaptığı bir haber paylaşımı nedeniyle "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını öngören yerel mahkeme kararını 19 Şubat'ta onayladı.
Yargıtay'ın onama kararı Meclis'e ulaştı ve karar Meclis'te okunarak Gergerlioğlu'nun vekilliği düşürüldü. Gergerlioğlu, 2 Nisan'da evinde gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Gergerlioğlu’nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu’nun "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ile "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı"nın ihlal edildiğine karar verdi.
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