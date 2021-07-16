Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Meclis Başkanlığı diyor ki ‘Pardon, gelebilirsin

16 Temmuz 2021 Cuma, 16:51

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Bütün söylediklerimizde haklı çıktık. Meclis Başkanlığı bana ‘Pardon’ diyor. Beni sevenler, halkım her türlü üzüntüyü yaşamış; Meclis Başkanlığı diyor ki ‘Pardon, gelebilirsin.’ Yanlışı yaptılar ve tarihi bir hataya imza attılar" ifadelerini kullandı.

TBMM'YE DÖNDÜ

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdikten sonra 6 Temmuz’da cezaevinden çıkan Gergerlioğlu, milletvekilliğinin iade edilmesi için TBMM Başkanlığı’na dilekçe verdi. Gergerlioğlu, Başkanlık Tezkeresinin Genel Kurul’da okutulmasıyla yeniden TBMM sıralarına döndü.

"SİYASİ İKTİDAR BENDEN ADETA ÖÇ ALDI"



Milletvekili sıfatını tekrar kazanan Gergerlioğlu, basın mensuplarının soruları üzerine, “Siyasi iktidar benden adeta öç aldı. Gözaltına alınırken darp, hakaret gördük. Bunu da doktor raporuyla belgeledik. Özgürlüğümü gasp ettikleri yetmezmiş gibi bir de yaşamımı gasp ettiler” diye konuştu. Verilen kararı kendi benliğinde kabul etmediğini belirten Gergerlioğlu, AYM’nin, önceki yargı süreçlerine ders veren bir karara imza attığını belirterek “A’dan Z’ye benim, 5 yıldır büyük haksızlıklara uğradığımı söylüyordu bu karar” düşüncesini dile getirdi.

"YANLIŞI YAPTILAR VE TARİHİ BİR HATAYA İMZA ATTILAR"



Gergerlioğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi: Benim hakkım gasp edilmedi, halkın da hakkı gasp edildi. Çünkü halkın iradesini temsil etmeme rağmen bana bu haksızlığı yaptılar; adeta halk cezaevine girdi. 90 gün boyunca cezaevinde adalet ne zaman gelecek diye bekledim. Allaha şükürler olsun. Bütün söylediklerimizde haklı çıktık. Yargı kararının siyasi olduğunu söyledik; haklı çıktık. Meclis’in bunu AYM kararına okumamasını söyledik; haklı çıktık.

Meclis Başkanlığı bana ‘Pardon’ diyor. Beni sevenler, halkım her türlü üzüntüyü yaşamış; Meclis Başkanlığı diyor ki ‘Pardon, gelebilirsin.’ Yani Meclis Başkanlığı istese bekleyebilirdi. ‘Bu Meclis için ikinci bir ayıptır’ dedik. ‘İkinci defa aynı yanlışı yapıyorsunuz’. Yanlışı yaptılar ve tarihi bir hataya imza attılar.