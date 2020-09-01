Gıda fiyatları uçtu, halk beslenemiyor

01 Eylül 2020 Salı, 10:45

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMUAR'ın, halkın en fazla tükettiği 77 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasına göre, Türkiye'nin en yoksul yüzde 20'lik kesiminin aile bütçesinin yüzde 30.7'si gıda harcamalarına ayrılıyor. En zengin yüzde 20'lik kesimin gıda harcamalarının toplam aile harcamaları içerisindeki payı ise yüzde 15.4'ten yüzde 15.3'e indi.

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre, araştırmada gıda fiyatlarının son bir yılda yüzde 26.2 oranında arttığı tespit edildi. 12 aylık ortalama fiyatlara göre artış ise yüzde 32.2 olarak hesaplandı. Gıda harcamaları ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında artarken, ocak-ağustos dönemindeki fiyat artışı da yüzde 15.2'yi buldu.

MASRAFLARIN YÜZDE 20'Sİ ETE GİDİYOR

Türkiye'deki ailelerin gıda için harcadıkları her 100 liranın 17.8 lirasını pirinç, ekmek, bulgur, buğday unu, makarna ve şehriye gibi ürünler oluşturuyor. Diğer ülkelere göre miktar olarak çok az tüketilmesine rağmen, dünyanın belki de en yüksek fiyatlarının geçerli olması nedeniyle et ve balık için yapılan harcamalar ise gıda harcamalarının yüzde 19.4'ünü oluşturuyor.

EKMEK TÜKETİMİ ARTIYOR

Süt, peynir, tereyağı ve diğer süt ürünleri ile yumurtanın gıda harcamaları içindeki payı ise yüzde 13.9'u buluyor. Türkiye'de gıda için harcanan her 100 liranın 5.4 lirası tereyağı dışındaki yağlara,11.5 lirası meyveye, 16.6 lirası sebzeye, 6 lirası şeker, reçel, bal gibi gıda ürünlerine, 3.2 lirası çay ve kahveye, 3.8 lirası alkolsüz içeceklere, 2.3 lirası ise diğer gıda maddelerine ayrılıyor.

Bu arada araştırmalara göre yoksullar gıda harcamalarının büyük bölümünü ekmek, tahıl ve sebzeye ayırırken, zenginlerin gıda harcamalarının büyük bölümünü et balık ve deniz ürünleri meydana getiriyor.

TAZE SEBZENİN FİYATI ARTIYOR

Ağustosta, ekmek, un, bulgur, pirinç, makarna fiyatlarında bir önceki aya göre, yüzde 0.7, et-balık harcamalarında yüzde 3.4 oranında azalış yaşandı. Süt ve süt ürünleri ile yumurta harcamalarında yüzde 2.4 artış kaydedilen ağustos ayında katı ve sıvı yağ fiyatlarında ise yüzde 0.2 artış oldu.

Meyve harcamalarının yüzde 3.5 arttığı ağustos ayında sebze harcamalarında ise bir önceki aya göre yüzde 5.6 gibi oldukça yüksek bir yükseliş oldu. Bakliyat fiyatları değişmezken, salça, zeytin, bal, çay, tuz vb işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 0.6 azalış yaşandı.