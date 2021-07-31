Gigi Becali, Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı

Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Moruțan için Galatasaray’la anlaşmaya vardıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:48
Gigi Becali, Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
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Romanya’da yayın yapan Sport Ro’ya açıklamalarda bulunan Gigi Becali, Olimpiu Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu belirtti. 

Haberde, iki kulübün son detayları görüştüğü belirtilirken önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Gigi Becalli Sport Ro’ya yaptığı açıklamada, "Morutan'ın transferi yüzde 99 çözüldü, Galatasaray ile anlaştık." ifadelerini kullanırken Rumen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalancağı kaydedildi. 

Steaua Bükreş formasıyla 104 maça çıkan Morutan, takımına 14 gol ve 30 asistlik katkı sağlamıştı. 

Geçtiğimiz sezon Romanya liginde 25 maça çıkan Morutan, 6 gol ve 12 asistle oynadı. 




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