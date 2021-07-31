Gigi Becali, Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Olimpiu Moruțan için Galatasaray’la anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Romanya’da yayın yapan Sport Ro’ya açıklamalarda bulunan Gigi Becali, Olimpiu Morutan’ın Galatasaray’a transfer olduğunu belirtti.
Haberde, iki kulübün son detayları görüştüğü belirtilirken önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı ifade edildi.
5 YILLIK SÖZLEŞME
Gigi Becalli Sport Ro’ya yaptığı açıklamada, "Morutan'ın transferi yüzde 99 çözüldü, Galatasaray ile anlaştık." ifadelerini kullanırken Rumen oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalancağı kaydedildi.
Steaua Bükreş formasıyla 104 maça çıkan Morutan, takımına 14 gol ve 30 asistlik katkı sağlamıştı.
Geçtiğimiz sezon Romanya liginde 25 maça çıkan Morutan, 6 gol ve 12 asistle oynadı.
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