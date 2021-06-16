Gigi Hadid: Kızım etnik kökenler arasında köprü olabileceğini hissederek büyüyecek
Ünlü model Gigi Hadid, Zayn Malik'le birlikteliğinden dünyaya gelen bebeği için, "Bence Khai farklı etnik kökenleri arasında köprü olabileceğini ya da olmak istediğini hissederek büyüyecek" ifadelerini kullandı.
Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid kızını nasıl büyüttüğünü anlattı. Hadid verdiği yeni röportajda ebeveynliğe ve farklı etnik köklere sahip kızını nasıl bir yaklaşımla yetiştirdiğinden bahsetti.
Independent Türkçe'nin People’dan aktardığına göre; Hadid farklı etnik kökenlere sahip olmaya dair şu ifadeleri kullandı:
"Zayn'la birlikte buna dair düşünüyor ve konuşuyoruz, bu bizim için gerçekten önemli"
"Ayrıca bu, ilk olarak bizim de deneyimlediğimiz bir şey. Biz farklı etnisitelere sahip ilk jenerasyonuz. Bu, ailemin deneyimlediği veya bana gerçekten yardımcı olabilecekleri bir şey değil."
"Tüm hayatım boyunca bunu hep düşündüm. Bazı durumlarda Arap mirasım için ayağa kalkamayacak kadar beyaz olduğumu hissediyorum ya da öyle hissettiriliyorum. Hayatı etnik açıdan nereye uyduğunuzu bulmaya çalışırken deneyimliyorsunuz."
Hadid yaşadığı etnik karmaşanın hayatını şekillendiren en temel unsurlardan biri olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:
"Bence Khai farklı etnik kökenleri arasında köprü olabileceğini ya da olmak istediğini hissederek büyüyecek. Ama bence bu konuşmaları yapabilmek ve onu yönlendirmeden nereye varacağını görmek güzel olacak."
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