Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti
GZT Giresunspor, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Alexis Perez'i kadrosuna kattığını duyurdu.
GZT Giresunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
GZT Giresunspor, Arjantin ekiplerinden Lanus'ta forma giyen 27 yaşındaki Alexis Perez'i transfer ettiğini açıkladı.
GZT Giresunspor, Alexis Perez'in transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Ailemize hoş geldin...@alexisperezf25 #Giresunspor #BizimZamanımız #GücümüzeGüç pic.twitter.com/MeeppMgkJp— GZT Giresunspor (@Giresunspor) July 26, 2021
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