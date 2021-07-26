Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti

GZT Giresunspor, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Alexis Perez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:30
Giresunspor, Alexis Perez'i transfer etti
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GZT Giresunspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GZT Giresunspor, Arjantin ekiplerinden Lanus'ta forma giyen 27 yaşındaki Alexis Perez'i transfer ettiğini açıkladı.

GZT Giresunspor, Alexis Perez'in transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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