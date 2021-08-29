Giresunspor-Trabzonspor maçı kaçta, nerede, hangi kanalda?

29 Ağustos 2021 Pazar, 09:34

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Giresunspor ve yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Trabzonspor, 3. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Çotanak Stadyumu'nda oynanacak maçı Ali Şansalan yönetecek ve yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Çağlar Uyarcan üstlenecek.

21.45'te başlayacak mücadele beIN Sports 2'den yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Roma maçında sakatlanan Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen de Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR'UN GİRESUN DEPLASMANINDA GALİBİYETİ YOK

44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.