Wimbledon’da daha fazla seyirci isteniyor
Tenisin en prestijli turnuvalarından olan Wimbledon’da izin verilen seyirci sayısının artırılması için başvuru yapıldığı belirtildi.
Times’ta yer alan haberde, Wimbledon için izin verilen yüzde 25 seyirci kapasitesinin yüzde 50’ye çıkartılması için turnuva organizatörlerinin çalışma yaptığı ifade edildi.
28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada İngiliz hükümetinin kısıtlamaları tamamen kaldırmasa bile daha fazla seyircinin maçlara alınmasının istendiği kaydedildi.
EURO 2020 PLANI
Organizatörlerin, Euro 2020’deki seyirci kurallarına benzer kurallar getirmek istediği, maçlara gelecek seyircilerden aşı pasaportu ya da son 48 saat içinde negatif koronavirüs test sonucu istenebileceği ifade edildi.
Wimbledon’da günlük 21 bin seyircinin alınmasının hedeflendiği kaydedildi.
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