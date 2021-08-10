Giresunspor'da Hakan Karaahmet, Altay Bayındır'dan özür diledi

10 Ağustos 2021 Salı, 20:15

Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'da başkan Hakan Karaahmet, takımının Fenerbahçe ile geçtiğimiz gün yaptığı maçta yaşanan gerginlikle alakalı açıklamalarda bulundu.

Radyospor'dan Salim Manav'a konuşan Karaahmet, Fenerbahçeli kaleci Altay Bayındır'ın taraftarlarla yaşadığı olayla ilgili "Altay Bayındır'a yapılan davranışı kabul etmiyorum. Umarım bir daha yaşanmaz. Altay Bayındır'dan özür diliyorum. Altay, umarım bu özrümü kabul eder. Taraftarımız bu tip hareketlere izin vermesinler." ifadelerini kullandı.

"RESMİ TEKLİFİMİZİ İLETTİK"

Karaahmet, transfer süreçlerine de değindi:

"Emre Taşdemir için Galatasaray'la görüşmelerimizde büyük bir aşama kaydettik. Emre Taşdemir'e de resmi teklifimizi ilettik. Görüşmeler sonuçlanmadı fakat aşama kaydettik.

Fenerbahçe, Muhammed Gümüşkaya'yı kiralık göndermek istemiyor. Fenerbahçe'nin amacı oyuncuyu kadroda tutmak. Fenerbahçe'nin Muhammed'le ilgili farklı bir planı olursa öncelik Giresunspor'un olacaktır."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Giresunspor ile geçtiğimiz gün deplasmanda oynadığı ve 3-1 galip geldiği maç sonrasında ev sahibi tribünde yer alan Fenerbahçeli bir kadın taraftar, Altay Bayındır'a formasını imzalatmak istemişti. Tribünlerde yer alan Giresunsporlu taraftarların Altay'a küfür etmesi üzerine gerginlik yaşanmış, Altay kalem bulunmaması nedeniyle formayı taraftara iade etmişti.