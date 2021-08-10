Fenerbahçe'den Kemal Ademi açıklaması
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon transfer ettiği futbolcusu Kemal Ademi'nin Rusya ekibi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz transfer ettiği İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Rusya ekibi Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Ekim 2020'de Fenerbahçe'ye transfer olan 25 yaşındaki santrafor, beklentileri karşılayamaması nedeniyle şans bulamamış ve sezonun ikinci yarısını Süper Lig ekibi Karagümrük'te geçirmişti.
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