Giresunspor'dan Umut Nayir açıklaması

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:42

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, bugün Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Umut Nayir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki santrafor, 25 maçta altı gol ve bir asistle oynamıştı.

Giresunspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:





BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Giresunspor'un açıklamasının ardından Beşiktaş, yayınladığı açıklamayla Nayir'e teşekkür etti:

"Profesyonel futbolcularımızdan Umut Nayir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Umut Nayir’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."