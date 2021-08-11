Giresunspor'dan Umut Nayir açıklaması

Giresunspor, bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'i renklerine bağladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:42
Giresunspor'dan Umut Nayir açıklaması
Abone Ol google-news

Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, bugün Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Umut Nayir" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki santrafor, 25 maçta altı gol ve bir asistle oynamıştı.

Giresunspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:


BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR

Giresunspor'un açıklamasının ardından Beşiktaş, yayınladığı açıklamayla Nayir'e teşekkür etti:

"Profesyonel futbolcularımızdan Umut Nayir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Umut Nayir’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler