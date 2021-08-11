Giresunspor'dan Umut Nayir açıklaması
Giresunspor, bugün yaptığı açıklama ile Beşiktaş'tan ayrılan Umut Nayir'i renklerine bağladı.
Süper Lig'in yeni ekibi GZT Giresunspor, bugün Beşiktaş'tan ayrıldığını açıklayan Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Umut Nayir" ifadeleri kullanıldı.
Geçtiğimiz sezonu Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'te kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki santrafor, 25 maçta altı gol ve bir asistle oynamıştı.
Giresunspor, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Ailemize hoş geldin...@UmtNayr #BizimZamanımız #GücümüzeGüç #YeniSezon pic.twitter.com/ujRcLydTUX— GZT Giresunspor (@Giresunspor) August 11, 2021
BEŞİKTAŞ'TAN TEŞEKKÜR
Giresunspor'un açıklamasının ardından Beşiktaş, yayınladığı açıklamayla Nayir'e teşekkür etti:
"Profesyonel futbolcularımızdan Umut Nayir ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Umut Nayir’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
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