Giresunspor'un TFF 1. Lig zaferi evlerde kutlanıyor
Süper Lig'e doğrudan yükselen GZT Giresunspor'un başarısı Giresun'da evlerden çıkılmadan, polisin uyarıları eşliğinde kutlanıyor.
TFF 1. Lig'in 34. haftası büyük bir heyecana sahne olurken, son haftada aynı puana sahip 3 takımın maçının ardından Süper Lig’e doğrudan yükselen takımlar Adana Demirspor ve GZT Giresunspor oldu. Deplasmanda Tuzlaspor’u 2-1 mağlup eden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan GZT Giresunspor, 44 yılın ardından yeniden üst ligde yarışma şansını yakaladı.
Kentte dün ve gün boyu yapılan uyarılara uyan vatandaşlar ve taraftarlar, Süper Lig sevincini evlerinde yaşadı. Havai fişek gösterisinin sunulduğu kentte, görev alan çok sayıda polis ekipleri de, ekip otosundan megafonla 'Lütfen sevincimizi evlerimizde yaşayalım, silahla ateş etmeyelim" uyarılarında bulundu.
Bu arada yeşil beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından, "1970 ruhu ile yola çıktık. 2020 ruhu ile tamamladık. Merhaba Süper Lig" ve " 44 yıl bekledik. Bugün başardık. Giresunsporumuz Süper Lig'de" notuyla paylaşımlarda bulunuldu.
Giresunspor'un paylaşımı:
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