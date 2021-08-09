Gizliliği kaldırılan arşivlerde, Japon ordusu SSCB'ye saldıracağı bilgisi ortaya çıktı
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin arşivlerindeki bir bilgi dünyanın savaşın eşiğine geldiğini ortaya koydu.
Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) ilk kez gizliliğini kaldırdığı arşivlerindeki bir bilgi dünyanın savaşın eşiğine geldiğini ortaya koydu. Açıklanan bilgiye Japon ordusu daha 1938’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile savaş hazırlıkları yapmış.
Belgelerden, Kwantung Ordusu Komutanı General Otozo Yamada’nın 1938 yılının ocak ayında Sovyetler Birliği ile çatışma olasılığı karşısında Üçüncü Ordu birliklerinin tetikte olmasını emrettiği anlaşılıyor. Buna göre Yamada, Mançurya’da SSCB ile sınır bölgesinde konuşlanan 3. Ordu Komutanı görevine atandıktan hemen sonra savaş hazırlıklarına başlayarak, 9 Ağustos 1938’de Japon ordu birliklerine ’70 No’lu emir’i uygulamalarını söylemişti. Yamada, 1949’da çekildiği sorgu sırasında, söz konusu emrin ‘Sovyetler Birliği’ne karşı savaş hazırlıklarının artırıldığını gösterdiğini’ söylemişti.
Uzmanlar, Hasan Gölü Muharebesi (Sovyetler Birliği ile Japon İmparatorluğu arasında 29 Temmuz - 11 Ağustos 1938 tarihinde meydana gelen sınır çatışmaları) sırasında Japon askerlerin Kızıl Ordu’nun savaş imkânlarını değerlendirdiğini ve ‘savaşarak büyük ölçekli keşif’ faaliyetlerinde bulunduğunu düşünüyor.
Video Haberler
- Caddebostan Sahili'nde tedirgin eden görüntüler
- Ağustos ayında yağmur altında banyo yaptı
- TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
- Morg önünde büyük acı
- Feci kaza: 3 ölü, 1 ağır yaralı!
- Feci kaza! Sürücü araçtan atladı
- Messi, Barcelona'dan ayrılırken hıçkıra hıçkıra ağladı
- Yurttaşlar zor anlar yaşadı! Hayatı olumsuz etkiledi
- Datça'da sahilde tatilcileri tedirgin eden görüntüler
- Korkunç an kamerada! Uçak böyle düştü
En Çok Okunan Haberler
- Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi
- Kimlik ve ehliyette yeni dönem!
- Şahan Gökbakar'dan MHP'li Yönter'e yanıt
- Meteoroloji'den 12 il için kuvvetli sağanak uyarısı
- Yolcu otobüsü takla attı! 15 kişi hayatını kaybetti
- Gazeteci olsan da burada çekim yapamazsın
- Bitcoin tarihi zirveye yürüyor
- AKP'li trollerden kan donduran ifadeler
- Fatih Portakal'dan Sedat Peker paylaşımı
- Boupendza'ya rekor teklif