Gizliliği kaldırılan arşivlerde, Japon ordusu SSCB'ye saldıracağı bilgisi ortaya çıktı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 04:00

Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) ilk kez gizliliğini kaldırdığı arşivlerindeki bir bilgi dünyanın savaşın eşiğine geldiğini ortaya koydu. Açıklanan bilgiye Japon ordusu daha 1938’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile savaş hazırlıkları yapmış.

Belgelerden, Kwantung Ordusu Komutanı General Otozo Yamada’nın 1938 yılının ocak ayında Sovyetler Birliği ile çatışma olasılığı karşısında Üçüncü Ordu birliklerinin tetikte olmasını emrettiği anlaşılıyor. Buna göre Yamada, Mançurya’da SSCB ile sınır bölgesinde konuşlanan 3. Ordu Komutanı görevine atandıktan hemen sonra savaş hazırlıklarına başlayarak, 9 Ağustos 1938’de Japon ordu birliklerine ’70 No’lu emir’i uygulamalarını söylemişti. Yamada, 1949’da çekildiği sorgu sırasında, söz konusu emrin ‘Sovyetler Birliği’ne karşı savaş hazırlıklarının artırıldığını gösterdiğini’ söylemişti.

Uzmanlar, Hasan Gölü Muharebesi (Sovyetler Birliği ile Japon İmparatorluğu arasında 29 Temmuz - 11 Ağustos 1938 tarihinde meydana gelen sınır çatışmaları) sırasında Japon askerlerin Kızıl Ordu’nun savaş imkânlarını değerlendirdiğini ve ‘savaşarak büyük ölçekli keşif’ faaliyetlerinde bulunduğunu düşünüyor.