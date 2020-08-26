Gökçek, kimi söylediğini bulamadı!
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dün Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı öven sözlerinin ardından yeni açıklama yaptı. "Kel kafa çıldıracak" diye mesaj atan ve "Kel kafa ile Süleyman Soylu'yu kastediyor" iddiaları üzerine CHP'li Engin Özkoç'u kastettiğini söyleyen Melih Gökçek, bugün ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı kastettiğini söyledi.
Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, dün Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı överken “Hele o bir kel kafa var, çıldıracak şimdi” dedi. Sosyal medyada bu mesajla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kastedildiği iddiaları ortaya atılınca Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’u kastettiğini söyledi ve ardından Soylu’yu öven paylaşımlar yaptı.
Gökçek kendisini arayan Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya ise ‘kel kafalı’ diyerek CHP sözcüsü Faik Öztrak’ı kastettiğini belirterek, “Hiç topu taca atmam Nagehan Hanım. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’a yönelik olarak o sözleri söyledim. Her güzel işe karşı çıkıyor. Her olumlu gelişmenin altında bir şey arıyor. Türkiye’nin faydasına olan işlerden bile rahatsız oluyor. Sadece ve sadece Berat Bey’i itibarsızlaştırma amaçlı sürekli saldırıyor. Benim kastım Öztrak’tır” ifadelerini kullandı.
Ancak Gökçek’in bu açıklaması, Faik Öztrak’ın kel olmaması nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.
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