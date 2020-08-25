Gökhan Özoğuz'dan Ali Erbaş'a: Jeoloji doktorası mı var?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Giresun Dereli'de yaşanan sel felaketinden sonra inceleme yapmaya giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2020 Salı, 16:49
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Gündemle alakalı yaptığı paylaşımlardan dolayı sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu defa da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Giresun'da inceleme yapmaya gitmiş olmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela neden? Jeoloji doktorası mı var?"


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