Gökhan Özoğuz'dan Ali Erbaş'a: Jeoloji doktorası mı var?
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Giresun Dereli'de yaşanan sel felaketinden sonra inceleme yapmaya giden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a sosyal medyadan tepki gösterdi.
Gündemle alakalı yaptığı paylaşımlardan dolayı sıkça adından söz ettiren ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu defa da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Giresun'da inceleme yapmaya gitmiş olmasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özoğuz, şu ifadeleri kullandı:
"Mesela neden? Jeoloji doktorası mı var?"
Video Haberler
- Şehit Anası Pakize Akbaba'dan Soylu'ya çağrı
- İstek şarkı düğünü savaş alanına çevirdi
- Otobüste kadına tokat: Kimse müdahale etmedi
- Parkın ortasında kadına şiddet
- Sulama ve içme suyunda altın aranacak
- Giresun'daki sel mağdurundan yardım çağrısı!
- Ankara'da kadın cinayeti son anda engellendi
- Trafikte saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca dayak yedi
- Süleyman Soylu sele kapılmaktan son anda kurtuldu
- Giresun'da dere taştı, araçlar suda böyle sürüklendi