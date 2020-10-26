Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a gönderme: Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba?

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:21

Döviz piyasasında artış sürüyor. Dolar ve Avronun, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şarkıcı Gökhan Özoğuz isyan etti.

Athena grunun solisti Özoğuz, sosyal medya hesabından döviz tablosunu paylaşarak kur artışına tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kabusa birileri birşey diyecek mi acaba ? Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii" ifadelerini kullandı.

Bu Kabusa birileri birşey diyecek mi acaba ?

Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii pic.twitter.com/kMXXCuUctg — Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 26, 2020



