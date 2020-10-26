Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a gönderme: Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba?

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından artan kur tablosunu paylaşarak isyan etti. Özoğuz, "Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba? Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:21
Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a gönderme: Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba?
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Döviz piyasasında artış sürüyor. Dolar ve Avronun, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şarkıcı Gökhan Özoğuz isyan etti.

Athena grunun solisti Özoğuz, sosyal medya hesabından döviz tablosunu paylaşarak kur artışına tepki gösterdi.

Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kabusa birileri birşey diyecek mi acaba ? Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii" ifadelerini kullandı.



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