Gökhan Özoğuz'dan Berat Albayrak'a gönderme: Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba?
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından artan kur tablosunu paylaşarak isyan etti. Özoğuz, "Bu kabusa birileri bir şey diyecek mi acaba? Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii" ifadelerini kullandı.
Döviz piyasasında artış sürüyor. Dolar ve Avronun, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından şarkıcı Gökhan Özoğuz isyan etti.
Athena grunun solisti Özoğuz, sosyal medya hesabından döviz tablosunu paylaşarak kur artışına tepki gösterdi.
Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kabusa birileri birşey diyecek mi acaba ? Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii" ifadelerini kullandı.
Bu Kabusa birileri birşey diyecek mi acaba ?— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) October 26, 2020
Mesela sayın ekonomi bakanı mevkii pic.twitter.com/kMXXCuUctg
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi
Video Haberler
- CHP'li vekil oğlu için koronavirüse yakalandı
- Sanatçıların “Cumhuriyet” videosunu Akpolat paylaştı
- Meclis'te kürsüye çıkarak, bıçakla kolunu kesti!
- Ten rengi değişen Çinli doktor normale döndü
- Çukur dizisinde Aleyna Çakır sahnesi
- TBMM'deki törende Bahçeli'nin hareketi dikkat çekti
- Jandarmadan köylülere biber gazı!
- İYİ Parti'de il başkanları, Özdağ için harekete geçti!
- İzmir'deki korkunç kaza anı kamerada
- Koronavirüs tedavisi gören İmamoğlu'ndan yeni mesaj
En Çok Okunan Haberler
- Son seçim anketi: Barajı üç parti geçiyor!
- Yoğun bakımda olan Muhittin Böcek için yeni açıklama
- AİHM, Kılıçdaroğlu’nu Erdoğan’a karşı haklı buldu
- Öcalan için çok konuşulacak iddia
- 6 kez kalbi durmuş!
- Bakan Zehra Zümrüt Selçuk hakkında suç duyurusu
- Cumhur İttifakı'na ekonomi anketi şoku
- Dolar 1.7 lira iken yazmıştı, 12 yıl sonra yeni açıklama
- AKP'nin İYİ Parti planını canlı yayında açıkladı
- Bahçeli'den sokak tehdidi