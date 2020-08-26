Gökhan Özoğuz'dan Fatih Tezcan'a: Hoşt! Hadi başka kapıya
'Athena Gökhan' olarak bilinen Gökhan Özoğuz, Atatürk düşmanlığıyla tanınan yandaş yazar Fatih Tezcan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özoğuz yaptığı paylaşımda, " İşiniz; Atatürke düşmanlığıyla isim yapmaya çalışıp, bu aşşağıdaki Fetöcü enikle paslaşarak güya biz ve bizim gibileri karalayıp, Halkı kandırmaya çalışmak. Hoşt! Hadi başka kapıya" ifadelerini kullandı.
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Erem Şentürk'ün kendisine hakaret edilen bir tweetini alıntılayarak "OHH YÜREĞİM SOĞUDU" diyen yandaş yazar Fatih Tezcan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Gökhan Özoğuz, "OHH YÜREĞİM SOĞUDU!!!" ifadelerini kullanan Tezcan için şu ifadeleri kullandı;
"Sizin yüreğiniz var mı ki soğusun? Siz ? İşiniz; Atatürk'e düşmanlığıyla isim yapmaya çalışıp, bu aşşağıdaki Fetöcü enikle paslaşarak güya biz ve bizim gibileri karalayıp, Halkı kandırmaya çalışmak. Türk halkı sizin gibi hainleri çok iyi tanıyor. Yemezler. Hoşt! Hadi başka kapıya"
Sizin Yüreğiniz var mı ki soğusun?— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) August 26, 2020
Siz ? İşiniz; Atatürke düşmanlığıyla isim yapmaya çalışıp, bu aşşağıdaki Fetöcü enikle paslaşarak güya biz ve bizim gibileri karalayıp, Halkı kandırmaya çalışmak.
Türk Halkı sizin gibi hainleri çok iyi tanıyor.
Yemezler
Hoşt! Hadi başka kapıya https://t.co/70k8AuyWAX
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