Gökhan Özoğuz'dan Ozan Güven'e destek mesajı

02 Temmuz 2020 Perşembe, 21:05

Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına birçok yurttaş tepki gösterirken şarkıcı Gökhan Özoğuz'den destek geldi.

Özoğuz, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Bulutsuz'u darp ettiği iddia edilen Ozan Güven'e destek çıktı. "Ozan Güven Yalnız Değildir" tagıyla paylaşım yapan şarkıcı Özoğuz, "Tanıyanlar bilir" notunu düştü. Paylaşımın ardından Özoğuz'a tepki gösteren yüzlerce yorum geldi.