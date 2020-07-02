Gökhan Özoğuz'un 'Ozan Güven ironisi' yanlış anlaşıldı
Gökhan Özoğuz, Twitter adresinden, "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven Yalnız Değildir" paylaşımı yaptı. Çok sayıda kullanıcıdan tepki alan Özoğuz, paylaşımının, ironi olduğunu açıkladı.
Oyuncu Ozan Güven'in bir süredir birlikte olduğu sosyal medya uzmanı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasına birçok yurttaş tepki gösterdi.
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan konuya ilişkin, "Tanıyanlar bilir. Ozan Güven Yalnız Değildir" paylaşımı geldi.
Kullanıcılar tepki gösterdikten sonra açıklama yapan Özoğuz, ironi yaptığını ifade ederek, "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" dedi.
Yorumlara cevap veren Özoğuz, "Benim kadına şiddeti destekleyebileceğimi düşünen arkadaşlar, ironik birer canavarsınız" açıklamasında bulunarak, ironi yaptığını ifade etti.
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