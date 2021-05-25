Gol kralı Serdar Dursun, Bundesliga'nın gözdesi

25 Mayıs 2021 Salı, 14:53

2020-2021 sezonunda Darmstadt formasıyla Almanya 2. Bundesliga’da gol kralı olan Serdar Dursun’un önümüzdeki sezonda Berlin ekibi ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Almanya’nın önde gelen gazetelerinden Bild’in haberine göre, geçtiğimiz sezon 27 gol atan oyuncunun ileriki günlerde yüksek transfer ücretiyle Union Berlin ile iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Almanya’nın yıldız golcüsüne Türkiye ve Arap Yarımadası dışında Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Hamburg ve Schalke’den de teklif olduğunu biliniyor.

29 yaşındaki deneyimli futbolcu, SV Darmstadt 98 ile bu sezon çıktığı 33 maçta 27 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.