Serdar Dursun durdurulamadı, 2. Bundesliga'da gol kralı oldu
Almanya 2. Bundesliga ekibi Darmstadt'ın formasını giyen Serdar Dursun, bu sezon kaydettiği 27 golle ligin gol kralı oldu.
Almanya 2. Bundesliga (2. Lig) ekiplerinden Darmstadt'ın Türk asıllı forveti Serdar Dursun, bu sezon ligde çıktığı 33 maçta ağları 27 kez havalandırarak gol kralı oldu. Dursun, aynı zamanda 6 asist yaparak takımına katkıda bulundu. 29 yaşındaki futbolcu, Almanya Kupası'nda çıktığı 3 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Serdar, bugün takımının Holstein Kiel'i deplasmanda 3-2 mağlup ettiği ve rakibinin Bundesliga'ya direkt çıkma umutlarını yok ettiği maçın 51. ve 58. dakikalarında iki gol kaydetti. Gurbetçi futbolcu, böylece gol sayısını 27'ye yükseltti ve 24 gol atan Simon Terodde'yi geride bırakarak gol krallığını ele geçirdi. Serdar'ın takımı Darmstadt, ligi 51 puanla yedinci sırada tamamladı.
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