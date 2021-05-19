Levin Öztunalı, Bundesliga ekibi Union Berlin'de

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 16:01

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Union Berlin, Mainz 05 takımından Türk kökenli futbolcu Levin Mete Öztunalı'yı transfer ettiğini duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun transfer bedeli ödenmeden transfer edildiği belirtildi. Union Berlin yöneticilerinden Oliver Rehnert, Levin Mete Öztunalı'nın Bundesliga'da tecrübe kazanmış bir futbolcu olduğunu ifade ederek, transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu kaydetti.

Almanya'nın efsane futbolcularından Uwe Seeler'in torunu ve Bayer Leverkusen ile Hamburg'da gözlemci olarak çalışan Mete Öztunalı'nun oğlu olan Levin Mete, Bundesliga'da Bayer Leverkusen, Werder Bremen ve Mainz 05 takımlarında 169 kez forma giydi ve 12 gol attı.



