Golbol kadınlarda finaldeyiz

02 Eylül 2021 Perşembe, 11:35

Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımımız, yarı final karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.

Maçın henüz başlarında yediği gollerle 2-0 geriye düşen milli takım, kısa sürede toparladı ve önce beraberliği, ardından da öne geçmeyi başardı.

Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya karşısında ilk devreyi 4-3 üstün tamamladı.

Karşılıklı gollerle büyük heyecana sahne olan İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 8-5 kazanarak son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020'de finale yükselme başarısını elde etti.