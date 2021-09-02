Golbol kadınlarda finaldeyiz
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları kadınlar golbolde Türkiye, ev sahibi Japonya'yı 8-5 mağlup etti ve finale yükseldi.
Tokyo 2020'ye son Paralimpik Oyunları şampiyonu unvanıyla katılan Kadın Golbol Milli Takımımız, yarı final karşılaşmasında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.
Maçın henüz başlarında yediği gollerle 2-0 geriye düşen milli takım, kısa sürede toparladı ve önce beraberliği, ardından da öne geçmeyi başardı.
Kadın Golbol Milli Takımımız, Japonya karşısında ilk devreyi 4-3 üstün tamamladı.
Karşılıklı gollerle büyük heyecana sahne olan İkinci devrede de üstünlüğünü koruyan milliler, maçı 8-5 kazanarak son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo 2020'de finale yükselme başarısını elde etti.
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