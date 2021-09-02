Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarttı.
Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmak için Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuruda bulunmuştu.
Sarı kırmızılı kulüp, Çaykur Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Avro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etmişti.
Galatasaray'da Çağlayan'ın lisansı çıkarıldı.
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