Gölcük ve Abant'ta nilüferleri koparanlara 160 bin lira para cezası kesilecek

Bolu'nun doğal güzelliklerinden Abant ve Gölcük Tabiat Parklarına renk katan göl yüzeyindeki nilüferleri koparanlara, bundan böyle 20 bin lira ile 160 bin lira arası para cezası uygulanacak.

DHA
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 10:50
Gölcük ve Abant'ta nilüferleri koparanlara 160 bin lira para cezası kesilecek
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Bolu'nun doğa harikaları Abant ve Gölcük Tabiat Parklarında havaların ısınmasıyla birlikte göl yüzeylerindeki rengarenk nilüferler açmaya başladı.

Açan nilüferlerle birlikte göl, ayrı bir güzelliğe büründü. Gölcük ve Abant’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri denetimlerini sürdürürken, nilüferleri koparan kişilere, türüne ve miktarına göre 20 bin ile 160 TL arası idari ceza uygulanacak.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, korunan alanlarda biyolojik çeşitliliğin tahrip edilmesi, Çevre Kanunu'na göre cezaların iki katı artırılarak uygulanmasını gerektiriyor.


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