Gonca Vuslateri bir operasyon daha geçirecek
Evinde koronavirüs tedavisi görürken üzerine kaynar su dökülen ve hastaneye kaldırılan oyuncu Gonca Vuslateri, tedavi sürecinin iyi gittiğini ve bir operasyon daha geçireceğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyuran Gonca Vuslateri, evde talihsiz bir kaza geçirdi. Üzerine kaynar su dökülen 34 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Vuslateri, bir operasyon daha geçireceğini açıkladı. Son sağlık durumu ile ilgili takipçilerine bilgi veren oyuncu, şunları söyledi:
"COVİD ATEŞSİZ GİDİYOR"
"Az kaldı... Yarın bir operasyon daha... Bu arada Covid terli ama ateşsiz gidiyor maşallah. Arayan, soran, sarılan, çiçek resimleri yollayan, sevgisini paylaşan herkese minnetimi sunarım. Sağlık personellerine bir kez daha hayran kaldım. Hastalarının ellerini tutup, öksürük krizlerinde 'Geçecek, başaracaksın' diye motive etmeseler sanırım psikolojik olarak gerçekten katlanılmaz olurdu. Bu süreçte her dakika ulaşılabilir olan ve daima elimden tutan doktoruma da teşekkür etmek istiyorum" dedi.
Gonca Vuslateri'nin paylaşımı şu şekilde:
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