Koronavirüse yakalanan oyuncu Gonca Vuslateri: "İnsana ağrıdan ağlamak geliyor"

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:45

İki gün önce koronavirüse yakalanan oyuncu Gonca Vuslateri, son durumu hakkında bilgi verdi. Durumunun iyi olmadığını belirten oyuncu, sevenlerini de uyardı.

Twitter'dan açıklama yapan 34 yaşındaki oyuncu, "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. 'Kimseyi dinlemedik, etmedik' diyemem... Maskeler, eldivenler gezdik... İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar... Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'Zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer, o bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." ifadelerini kullandı.

Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem.. maskeler, eldivenler gezdik.. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar .. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri "zaten dikkatliyiz" diyorsa, hastalık geçer-o bilinç kalıcıdır.Lütfen kendinizi koruyun... — Gonca Vuslateri (@gonca_vuslateri) April 17, 2021

Vuslateri'ye 'geçmiş olsun' mesajları geldi.