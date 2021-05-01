Gönül Yılman Saygan eşi Suavi'nin zor geçen 1 Mayıs gününü anlattı

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:54

Usta sanatçı Suavi'nin eşi Gönül Yılman Saygan'ın sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı 1 Mayıs paylaşımı dikkat çekti.



Saygan, 1 Mayıs tarihinin eşi Suavi'nin yaşamında önemli bir yeri olduğunu ve ünlü sanatçının kardeşini dramatik bir şekilde 1 Mayıs'ta yitirdiğini belirtti.

"MÜDAHALEDE EDİLMEDEN BEKLETİLMİŞ"

Suavi, 1 Mayıs 1998'de sahnedeyken işçi kardeşi Ankara'da bir binanın tepesinden düşmüş ve uzun süre müdahale edilmeden sedyede bekletildiği için iç kanamadan hayatını kaybetmişti.

Sanatçı haberi sahnede bulunduğu sırada almıştı. Gönül Yılman Saygan, Suavi için her 1 Mayıs'ın çok zor geçtiğini belirtti.

İşte o paylaşım:

1 Mayıs 1998'de sahnede eline bir not verilir. "Kardeşin kaza geçirdi, acele gel" hızla Ankara'ya geçer. Ve bir binanın tepesinden düşen işçi kardeşi saatlerce 1 sedyede müdahale edilmeden bekletildiği için iç kanamadan hayatını kaybetmiştir. Bugün Suavi'nin en zor günü.







