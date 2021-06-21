Goran Pandev, Kuzey Makedonya Milli Takımı'na veda etti

Kuzey Makedonya'nın tecrübeli golcüsü Pandev, milli takıma veda etti.

cumhuriyet.com.tr
21 Haziran 2021 Pazartesi, 21:49
Goran Pandev, Kuzey Makedonya Milli Takımı'na veda etti
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Öte yandan Kuzey Makedonya kaptanı Goran Pandev, Hollanda karşılaşmasıyla son kez milli takım formasını giydi. Hollanda Milli Takımı takımı kaptanı Georginio Wijnaldum, Kuzey Makedonya formasını 122 kez terleten Pandev için üzerinde adının yazılı olduğu 122 numaralı bir Hollanda forması hediye etti.


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