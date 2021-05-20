'Görevine son verilen' Hadi Özışık'ın yerine gelecek isim belli oldu

20 Mayıs 2021 Perşembe, 11:32

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in önceki gece Twitter'da gazeteci Hadi Özışık'la olan ses kaydını yayınlamasının ardından tepki çeken İnternethaber kurucusu Özışık'ın tv100'de ekranlara gelen "Sağlı Sollu" programdaki görevine son verildiği iddia edildi.

ÖZIŞIK: KENDİ İSTEĞİMLE AYRILDIM

Medyakoridoru'nun haberine göre, karar Özışık'a bu sabah tebliğ edildi ve Özışık kararı yakın çevresiyle paylaştı. Independent Türkçe'ye konuşan Hadi Özışık ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, programdan kendi isteği ile ayrıldığını söyledi. Özışık, "Hakkımda soruşturma başlatıldı. Kanalı arayıp soruşturmam sonuçlanana kadar programa ara vermek istediğimi söyledim" dedi.

Hadi Özışık'ın görevine son veren tv100, Sağlı Sollu programında bu hafta Özışık yerine Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'nın konuk olacağını duyurdu.

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

1981 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de tamamlamıştır. 14 yıl boyunca Yeni Akit Gazetesi'nde görev yapmıştır.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.