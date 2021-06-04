Görüntüleri ortaya çıkmıştı: Yetkililerden UFO açıklaması

04 Haziran 2021 Cuma, 13:13

Bu yılın başlarında, ABD Donanması'ndan sızan bir dizi fotoğraf ve görüntü, Amerikan hava sahasının üzerinde uçan gizemli nesnelere benzeyen cisimleri konu alıyordu.





Pentagon’un haziran ayında Kongre'ye "tanımlanamayan hava olayları" hakkında bir rapor sunacağı belirtilmişti.

ABD İstihbarat Teşkilatı yetkililerinden oluşan 3 kaynak CNN’e UFO açıklamasında bulundu. CNN’e konuşan kaynaklar, son yıllarda ABD Donanması pilotlarının karşılaştığı tanımlanamayan uçan cisimlerin “uzaylı araçları” olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadıklarını belirtti.





Kaynaklar, aynı zamanda cisimlerin ne olduğu konusunda kesin bir değerlendirmeye de ulaşamadıklarını da söyledi. Kaynakların üçüne göre, rapor, bunların “uzaylı aracı” olma olasılığını dışlamıyor.

OBAMADAN UFO AÇIKLAMASI

Eski ABD Başkanı mayıs ayında katıldığı bir televizyon programında UFO’lara ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:

"Ama gerçek şu ki gökyüzünde ne olduklarını tam bilmediğimiz bazı objelere dair görüntüler, kayıtlar var. Nasıl hareket ettiklerini, yönlerini açıklayamıyoruz. Rotaları kolayca açıklanabilir türden değildi. Bu yüzden insanların hâlâ bu şeylerin araştırılmasına ve ne olduklarının ortaya çıkarılmasını önem verdiğini düşünüyorum. Ama şu an size verebileceğim daha fazla bilgi yok."