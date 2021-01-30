Gözaltına alınan 4 Boğaziçi öğrencisi hakkında yeni gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Boğaziçi Üniversitesi önünde “Kabe fotoğraflarını yere atmaları” iddiasıyla gözaltına alınan 4 yurttaş hakkında açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur” denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “Şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama suçundan 2 şüphelinin tutuklanması, 2 şüpheliye ise konutunu terketmeme adli kontrolü uygulanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulunulmuştur” denildi.
YENİ SORUŞTURMA
Başsavcılıkca yapılan açıklamada, “Ayrıca LGBTİ+ isimli Çalışma kulübünün odasında arama kararına istinaden yapılan aramada PKK terör örgütüne ait örgütsel doküman ele geçirilmiş olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen bir soruşturma daha başlatılmıştır. Her iki soruşturma da titizlikle yürütülmektedir” denildi.
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