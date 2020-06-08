Gözaltına alınan İsmail Dükel'in yerine ekrana Mustafa Balbay çıktı

08 Haziran 2020 Pazartesi, 12:15

TELE1 Ankara Temsilcisi, gazeteci İsmail Dükel'in sabah gözaltına alınmasının ardından, hafta içi 11.00'de yayınlanan Kulis programının sunuculuğunu bugün gazetemiz yazarı Mustafa Balbay üstlendi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Twitter hesabından Dükel ile dayanışma içinde oldukları mesajını vermek için programı Mustafa Balbay'ın üstlendiğini duyurdu.

Yanardağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"İsmail Dükel'in TELE 1'de yaptığı Kulis programını, dayanışma amacıyla Tele 1 programcısı gazeteci arkadaşımız Mustafa Balbay sunacak.. Dostlarımıza ve değerli izleyicilerimize duyuruyoruz. İşimizin başındayız, susmayacağız.."

İsmail Dükel'in TELE 1'de yaptığı Kulis programını, dayanışma amacıyla Tele 1 programcısı gazeteci arkadaşımız Mustafa Balbay sunacak.. Dostlarımıza ve değerli izleyicilerimize duyuruyoruz. İşimizin başındayız, susmayacağız.. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) June 8, 2020

"GÖZALTINA ALINAN MİLYONLARIN HABER ALMA HAKKIDIR!"



Mustafa Balbay ise sosyal medya hesabından Dükel'in gözaltına alınmasıyla ilgili, "Tele1 Ankara Temsilcisi ve Kulis programı yapımcısı #İsmailDükel, gerekçe açıklanmadan gözaltına alındı. Dükel’i emniyetten çağırsalar, “program bitsin, geliyorum” der! Gözaltına alınan milyonların haber alma hakkıdır!" dedi.