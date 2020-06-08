Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor!

08 Haziran 2020 Pazartesi, 11:28

OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in gözaltına alınmasına ilişkin tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba:

"Güne yine AKP faşizmi ile uyandık. tele1 Ankara Tem. İsmailDükel ile OdaTv Ankara Haber Müd. MüyesserYıldız gözaltına alındı. Gerçekleri konuştukları/yazdıkları için gazetecileri gözaltına almak, bitip tükenmişliğin resmidir. Dükel ve Yıldız derhal serbest bırakılmalıdır."

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç:

"Gazeteci Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel bu sabah gözaltına alındı. Gazetecilerin gazetecilik faaliyetinden gözaltına alınması açıkça gazeteciye verilen bir gözdağıdır. Baskılar karşısında boyun eğmeyeceğiz, asla sessiz kalmayacağız. Gazetecileri susturamazsınız!"

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya:

"Yine bir gazeteci sabahın kör karanlığında evinden baskınla alındı. Gazetecinin özgür olmadığı ülkelerde #Demokrasi yoktur TELE1 Ankara Temsilcisi @ismaildukel sabah saatlerinde gözaltına alındı. gazeteciye bu muamelenin yapılmasını kınıyorum @tele1comtr İsmail Dükel yanlız değil"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu:

"Olağan bir haftaya başladık yine.. Kötülüğü olağanlaştırdılar, sıradanlaştırdılar. Çalışacak, daha çok çalışacak adaleti sağlayacak, iyiliği çoğaltacağız hep birlikte @tele1comtr Ankara temsilcisi @ismaildukel ve @odatv Ankara haber müdürü @MuyesserYildiz gözaltına alındılar."



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:

"Oda TV’den Müyesser Yıldız ve Tele1’den İsmail Dükel’in gözaltına alınmaları, iktidar partisinin basın kuruluşlarına baskıyı artırarak sürdüreceği tehlikeli bir sürece işaret etmektedir. Gazetecilere yönelik bu operasyonları kınıyoruz, süreci yakından takip ediyoruz."

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ:

"Tele 1 Ankara Temsilcisi ve Yayın Kurulu Üyemiz İsmail Dükel ile Odatv haber sitesi yazarı Müyesser Yıldız’ın gözaltına alınması, iktidar güdümünde olmayan bağımsız medyaya gözdağı vermeye çalışmaktır. İşimizin başındayız, susmayacak ve boyun eğmeyeceğiz."